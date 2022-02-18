В Тюменских школах отменяют дистант

В Тюменской области заканчивается «удаленка» для студентов и школьников. С 21 февраля 2022 года возобновляется очный формат обучения для учеников 1-11 классов Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Также с дистанта уходят организации дополнительного образования и спортивной подготовки, колледжи, техникумы и вузы региона.

Напомним, что для школьников в остальных городах и районах Тюменской области очный формат обучения был возобновлен с 14 февраля.

Тюмень, Ольга Федорова

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