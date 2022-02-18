Тюменка похитила у поликлиники 2 млн рублей

В Тюмени будут судить бухгалтера, которая похитила более 2 млн рублей у городской поликлиники.

Несколько лет подряд главбух медицинского учреждения давала на подпись главному врачу фиктивные договоры на оказание платных услуг по проведению профосмотров, заключенные между поликлиникой и медицинскими работниками, не состоящими в штате учреждения. Также она предоставляла руководителю акты о приеме работ, заявки на выплату средств, реестры и платежные поручения.

В последующем через заявку в банк на обслуживание учреждения главный бухгалтер оформила банковские карты на граждан, на имя которых были заключены указанные фиктивные договоры.

Поступившими на банковские карты деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

«59-летней работница медицинского учреждения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Тюмень, Ольга Федорова

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