В Тюмени обрушилась крыша дома

В Тюмени 18 февраля обрушилась часть крыши многоквартирного дома по ул. Сакко, 29. Здание было признано аварийный и подлежащим сносу еще в 2016 году, однако мэрия собиралась расселять людей до 2023 года.
Предварительно установлено, что на втором этаже многоквартирного дома никто не проживал, – сообщает прокуратура Тюменской области. Надзорное ведомство организовало проверку по факту обрушения.
«В связи с происшествием прокурор Владислав Московских поручил прокурору Тюмени взять на контроль осуществление мероприятий по незамедлительному переселению граждан, проверить полноту принятых уполномоченными органами и организациями мер, направленных на недопущение указанной ситуации», – сообщает прокуратура.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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