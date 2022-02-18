Депутаты гордумы Тюмени передали муниципальную землю области

Депутаты гордумы Тюмени согласовали передачу трех земельных участков (в микрорайонах Мыс, Антипино и Мелиораторов) из муниципальной собственности в областную. На этих участках будут построены новые школы в рамках софинансирования из федерального бюджета.

Как отметил на вчерашнем заседании гордумы спикер Евгений Заболотный, это не формальное решение, ведь власти могли отдать землю под ТРЦ, но «понимают, что школы важнее».

Один из участков располагается в границах улиц Судоремонтной – Кулибина – Ермака – Макарова. Здесь планируется построить школу на 1200 мест. Еще два учреждения (на 1101 место каждое) появятся на улице Изумрудной и в районе улиц Ненецкой – Ишимской.

Тюмень, Ольга Федорова

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