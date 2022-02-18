В Тюмени фирма-фантом готовила тонны сливочного масла из непонятного сырья

В Тюмени фирма-фантом выпускала сливочное масло и творог из сырья неизвестного происхождения. Выявили нелегалов сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

По адресу, указанному в системе «Меркурий», в Тюмени находится семиэтажный жилой дом, складские помещения отсутствуют. При этом именно здесь за девять дней февраля 2022 года индивидуальный предприниматель Кравцова В.А. выпустила 28 тонн сливочного масла «Крестьянское», 1,2 тонны масла «Традиционное» и 120 кг творога.

Дальнейший анализ показал, что часть сливочного масла «Крестьянского» на самом деле сделана предприятием Саратовской области из сырья неизвестного происхождения. При проверке выяснилось, что документы на использованное при производстве сырое молоко отсутствуют.

«Для предотвращения нелегального оборота продукции неизвестного происхождения площадка индивидуального предпринимателя в Тюмени переведена в статус фантомной и исключена из реестра информационной системы «Цербер». Регистрация уполномоченного лица в системе «ВетИС. Паспорт» аннулирована», – сообщают в Россельхознадзоре. Там добавили, что направили информацию о продукции направили для дальнейшего принятия мер коллегам из Саратовской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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