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Пятница, 18 февраля 2022, 18:11 мск

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Патрушев попросил губернаторов УрФО лучше следить за мигрантами

Фото – сайт Совета безопасности РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал от уральских губернаторов активизировать работу по выявлению среди мигрантов приверженцев радикальных взглядов и недопущению формирования этнических анклавов.

Такое поручение главам регионов дано в ходе совещания с участием губернаторов УрФО и полпреда Владимира Якушева. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщает пресс-служба Совбеза, обсуждались проблемы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере: «В частности, предложены дополнительные меры, направленные на совершенствование системы регулирования миграционных потоков, усиление миграционного контроля, пресечение нарушений миграционного законодательства и коррупции».

Также Патрушев обратил внимание на эффективность деятельности по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей в российское общество, на повышение уровня квалификации педагогов образовательных организаций, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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