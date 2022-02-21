Улицы Тюмени хотят назвать в честь городов Крыма

В Тюмени инициативная группа граждан обратилась в мэрию с предложением назвать пока еще безымянные улицы на территории планировочного района № 1 «Березняковский»в часть городов Крыма: проезд Инкерманский, проезд Херсонесский.

Как сообщили в администрации города, предложение будет рассмотрено комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС. Чиновники просят жителей высказать своем мнение по этому вопросу на портале «Я решаю!» https://dom.tyumen-city.ru/ir/.

Тюмень, Ольга Федорова

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