Тюменские коллекторы сами оказались должниками

В Тюмени руководитель коллекторского агентства ООО «Аскалон» сам оказался должником. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

«С октября 2020 года компания включена в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, однако выяснилось, что гендиректор «Аскалона» не соответствует требованиям закона, поскольку им самим допущено неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее коллектор работал оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. На этой должности он получил взятку в 1,6 млн рублей и в 2009 году осужден по статьям 285, 290 УК РФ. В 2011 году с мужчины и второго соучастника преступления судом был солидарно взыскан в доход государства предмет взятки. Однако до сих пор это решение не исполнено.

В итоге полномочия как генерального директора «Аскалона» прекращены. Также по заявлению прокуратуры в сентябре 2021 года Арбитражным судом Тюменской области бывший руководитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Мужчина, не согласившись с судебным решением, обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке. Восьмой Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставили жалобы без удовлетворения. Решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности бывшего руководителя коллекторского агентства вступило в силу.

Тюмень, Ольга Федорова

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