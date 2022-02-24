Два единоросса из Госдумы Завальный и Кобылкин избежали санкций Евросоюза

Некоторые депутаты «тюменской матрёшки» смогли избежать санкций Евросоюза, которые были введены после голосования в Госдуме по вопросу сотрудничества с ДНР и ЛНР. Речь идёт о голосовании по вопросу ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР. Голосование состоялось 22 февраля на заседании Госдумы. 23 февраля вышел документ Евросоюза, который дополнял список лиц, в отношении которых вводятся персональные санкции.

Под санкции попали депутаты от Тюменской области: единороссы Эрнест Валеев, Иван Квитка, Анатолий Карпов, Николай Брыкин. Все четверо голосовали «за» ратификацию договора о сотрудничестве между ЛНР, ДНР и Россией.

Единоросс Ольга Ануфриева, которая представляет несколько регионов – Курганская область, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО тоже оказалась в списках наказанных.

В ХМАО счастливчиком стал одномандатник-единоросс Павел Завальный. Он не попал под санкции, вероятно, потому что не голосовал за ратификацию договора. Он отсуствовал на заседании думы. Как и ещё один единоросс, общий для всей «тюменской матрёшки» депутат, бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он, вероятно, также отсутствовал на заседании и не голосовал за ратификацию договора.

Ещё один единоросс-списочник, который кроме Тюменской области также представляет Курганскую область, Сергей Лисовский, в санкционном списке. Он поддержал договор о сотрудничестве.

Вадим Шувалов, единоросс-одномандатник, выходец из ХМАО попал под санкции. Он голосовал «за» ратификацию договора.

Депутат-одномандатник от Ямала Дмитрий Погорелый голосовал «за» ратификацию договора и тоже попал под санкции Евросоюза.

А вот Ксения Горячева из «Новых людей» избежала наказания, хотя тоже голосовала «за» ратификацию договора о дружбе. Как и её однопартиец Роза Чемериз, которая представляет ХМАО в Госдуме.

Коммунист Езерский Николай, который представляет несколько регионов – Свердловская область, ХМАО, ЯНАО – тоже попал под санкции. Он голосовал «за» ратификацию договора о дружбе. Как и его товарищ, представляющий Тюменскую область, Виктор Соболев.

Представитель ЛДПР Евгений Марков – Тюменская область, ХМАО, ЯНАО – тоже в санкционных списках. Он тоже поддержал подписание договора между Россией и ДНР и ЛНР.

Справедливоросс Николай Новичков, который в думе представляет в том числе Ямал и ХМАО, санкций избежал. Хотя голосовал «за» договор.

Ещё один справедливоросс, избравшийся от Тюменской и Курганской областей – Алексендр Ремезков – под санкции попал. Он голосовал «за» договор.

Тюмень, Наталья Ефремова

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