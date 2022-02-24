Тюменский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Геннадия Лисовиченко

Сегодня Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката бывшего топ-менеджера Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко и оставил ее без удовлетворения.

Адвокат Ольга Артюхова просила отменить постановление Ленинского районного суда из-за непричастности подзащитного к совершению вменяемых ему преступлений, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Напомним, 17 июля 2019 года в отношении Лисовиченко возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Ленинский районный суд Тюмени по ходатайству следственных органов заочно избрал 68-летнему Геннадию Лисовиченко меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие мотивировало ее тем, что Лисовиченко обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание свыше трех лет лишения свободы. Оно считает, что, оставаясь на свободе, Лисовиченко может вмешаться в производство предварительного следствия и в деятельность суда, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, поскольку до настоящего времени не установлено местонахождение документов, имеющих важное значение для уголовного дела.

Еще 6 июня 2019 года Лисовиченко вылетел из Москвы в Болгарию, но не вернулся в Тюмень, а с 22 августа объявлен в международный розыск и недавно был задержан интерполом в одном из городов Италии.

Органы следствия обвиняют Лисовиченко в «злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц…» и в «мошенничестве в особо крупном размере».

По версии следствия, он составил фальшивый протокол заседания совета директоров и присвоил около 10 млн американских долларов.

Тюмень, Ольга Федорова

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