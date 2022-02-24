В Тюмени водитель без прав врезался в дерево и погиб

В Тюмени два человека погибли на дорогах 23 февраля, – сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Ночью на 1-м километре Старотобольского тракта автомобиль «Тойота» въехал в дерево. За рулем был 35-летний водитель, не имеющий водительских прав. Мужчина получил тяжелые повреждения и скончался в больнице, куда был доставлен после ДТП.

Кроме этого наа 123-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень автомобиль «Лада Ларгус» сбил 28-летнюю жительницу Ялуторовского района. Женщина перебегала дорогу перед близко идущим транспортом, она скончалась на мете ДТП. Машина съехал в кювет.

Тюмень, Ольга Федорова

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