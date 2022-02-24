В Тюмени в детском саду рухнул потолок

В Тюмени в детском саду № 141 (ул. Линейная, 25) обрушилась часть подвесного потолка. ЧП произошло в четверг, 24 февраля. Дети и работники дошкольного учреждения не пострадали, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокурор Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины происшествия также выясняют подрядная организация-застройщик и Управление капитального строительства Тюменской области, которые осуществляли технический надзор на объекте, а также обслуживающая организация данного детского сада и администрация дошкольного учреждения. Об этом агентству 72.ру заявили в департаменте образования. «По результатам комиссионного обследования будут приняты меры для устранения возникшей аварийной ситуации», – прокомментировали в ведомстве.

Детсад открылся в сентябре прошлого года. Его строила компания «Тюменьстройпроект» на бюджетные средства, – уточняет NG72.ru

Тюмень, Ольга Федорова

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