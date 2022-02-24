В Тюмени будут судить начальника исправительной колонии

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении начальника исправительной колонии №1 Евгения Боровикова. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

В период с 2020 по 2021 годы начальник ИК незаконно создавал благоприятные условия для отбывания наказания нескольких осужденных – они беспрепятственно получали продукты питания, запрещенные к передаче.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, также начальник колонии требовал от осужденных выполнения ремонтных работ без официального привлечения к труду и получал от осужденных «благотворительную помощь на возмездной основе».

Что означает словосочетание «благотворительная помощь на возмездной основе» в следственном комитете «Новому Дню» пояснить не смогли.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»