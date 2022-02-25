В Тюмени полиция задержала «Джесси Пинкмана»

В Тюмени полицейские задержали двадцатилетнего мигранта, который вместе со своей молодой подружкой организовал нарколабораторию.

Специально для этой цели пара арендовала дом в Тугулымском районе Свердловской области. Там молодые люди варили не метамфетамин, как герои сериала «Во все тяжкие», но схожий по виду и эффекту мефедрон. А сбывать его собирались на территории Тюменской области.

«В ходе обыска в арендованном доме оперативники изъяли оборудование и сырье для изготовления запрещенных веществ. Кроме этого, в лесном массиве, недалеко от кустарного производства, в оборудованном тайнике полицейские обнаружили более килограмма приготовленного наркотика», – сообщает УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, Ольга Федорова

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