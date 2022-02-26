Тюмень готова принять 1,6 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР. В регионе по поручению губернатора Александра Моора создана межведомственная рабочая группа, которая координирует все вопросы, связанные с приемом и размещением беженцев.
«Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью», – сообщает пресс-служба правительства.
Дата приезда эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока неизвестна.
Но во всех муниципальных образованиях Тюменской области уже работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. По данным на 26 февраля, в пункты временного размещения эвакуированных в Ростовскую область из Тюмени направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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