Тюмень готова принять 1,6 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР. В регионе по поручению губернатора Александра Моора создана межведомственная рабочая группа, которая координирует все вопросы, связанные с приемом и размещением беженцев.

«Формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Все прибывающие, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, будут обеспечены необходимой помощью», – сообщает пресс-служба правительства.

Дата приезда эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока неизвестна.

Но во всех муниципальных образованиях Тюменской области уже работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. По данным на 26 февраля, в пункты временного размещения эвакуированных в Ростовскую область из Тюмени направлены две партии гуманитарного груза общим весом 27 тонн.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»