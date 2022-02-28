Портал правительства Тюменской области недоступен. Как сообщили в пресс-службе, временное отключение от внешних сетей сделано в целях предотвращения утечки данных.

«С 25 февраля официальный портал правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов», – сообщили в информационном центре правительства региона. Там отметили, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информресурсов.

Тюмень, Ольга Федорова

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