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Понедельник, 28 февраля 2022, 14:49 мск

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Портал правительства Тюменской области недоступен

Портал правительства Тюменской области недоступен. Как сообщили в пресс-службе, временное отключение от внешних сетей сделано в целях предотвращения утечки данных.

«С 25 февраля официальный портал правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов», – сообщили в информационном центре правительства региона. Там отметили, что предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информресурсов.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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