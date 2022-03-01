Прокуратура сократила срок расселения 168-летнего дома в Тюмени

Прокуратура Тюмени на 5 лет сократила срок расселения аварийного дома №17 по ул. Энгельса. Здание, которому 168 лет было признано аварийным еще в 2017 году.

«Древесина наружных стен фасада вдоль волокон растрескалась, отсутствует отмостка, окна рассохлись, сопряжения нарушены, зафиксирована неравномерная осадка здания, прогиб кровли, образование световых просветов в покрытии, просадка и уклон деревянного настила пола, глубокое биологическое поражение грибкоми т.д.», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эти дефекты критические, пребывание людей внутри здания опасно для жизни и здоровья. Между тем установленный администрацией города срок расселения дома – до 1 января 2029 года.

Прокуратура через суд обязала мэрию сократить этот срок до 31 декабря 2024 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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