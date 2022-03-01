Москвич и югорчанин открыли нарколабораторию в Ишиме

В Ишиме полицейские накрыли нарколабораторию, организованную жителем Московской области и Сургута.

Двое мужчин 50 и 60 лет арендовали дом, приобрели оборудование и прекурсоры для изготовления наркотических средств и занялись варкой мефедрона. Реализовывали продукцию на территории Тюменской области.

«В съемном жилье полицейские изъяли лабораторное оборудование, сырье для изготовления наркотиков, а также около четырех килограммов порошкообразного вещества, которое оказалось, согласно экспертизе – мефедроном», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу.

Тюмень, Ольга Федорова

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