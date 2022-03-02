ФСБ накрыла «спрут» в ГИБДД Тюменской области

В Тюмени завершено расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего начальника межрайонного отдела ГИБДД и его посредника. Они обвиняются в получении взяток за выдачу водительских удостоверений.

По версии следствия, с февраля 2019 по декабрь 2020 года тюменцы, желающие получить водительские права могли это сделать без сдачи необходимых экзаменов. Люди обращались с просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто мото транспортных средств Михаилу Жигалкину. В свою очередь сотрудник ГИБДД давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи.

Взяточников задержали в ходе оперативной разработки УФСБ России по Тюменской области, совместно с ОСБ УМВД и СКР. «По словам Жигалкина, он не мог действовать вопреки указаниям начальника УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, организовавшего преступную схему получения взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений», – сообщала объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В рамках расследования уголовного дела было допрошено около 100 граждан, изъята и исследована экзаменационная документация, подтверждающая факт совершения преступлений. Всего следователи выявили 38 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием были установлены 38 взяткодателей, которые также привлечены к уголовной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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