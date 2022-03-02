Под Тюменью автомобиль насмерть сбил сотрудницу АЗС

Под Тюменью водитель иномарки насмерть сбил сотрудницу АЗС. Трагедия произошла утром 2 марта на 317-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень.

Автомобилем «Мицубиси Паджеро Спорт» сбита 49-летняя жительница поселка Московский, она скончалась на месте ДТП.

По предварительным данным, женщина шла по краю обочины дороги, она направлялась на АЗС, где работала оператором.

Водителю вчера исполнилось 47 лет, он прошел освидетельствование на состояние опьянения, трезв, – сообщает УМВД Тюменской области. Выясняется, почему автомобилист не заметил пешехода.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ст.12.5 ч.1 за управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. На внедорожнике установлено металлическое устройство «кенгурятник», не узаконенное в ГИБДД в установленном порядке.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Тюмень, Ольга Федорова

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