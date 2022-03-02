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Среда, 2 марта 2022, 18:23 мск

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В Тюмени суд оштрафовал участников митинга против спецоперации на Украине

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности четырех участников несанкционированного митинга, прошедшего в центре города 24 февраля. Пикетчики прошли до площади 400-летия Тюмени, скандируя: «Нет войне!».

В отношении молодых людей за совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП РФ были составлены протоколы. «Суд назначил наказание в виде штрафа в доход государства: 18 тыс. рублей – Алисе И., 19 тыс. рублей – Кириллу М. и Александру В., 20 тыс. рублей – Рафаэлю Ф.», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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