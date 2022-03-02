Тюменский депутат сделал заявление об участниках спецоперации и на Украине

Солдаты, проходящие срочную службу, не участвуют в специальной операции на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин во время рабочего визита в Тюменскую область 2 марта.

По его словам, призывников не отправляют в горячие точки, это запрещено законом.

На встрече с жителями Тобольска, представителями общественных организаций он сообщил, что лично пообщался с заместителем министра обороны Николаем Панковым, который четко обозначил позицию Верховного главнокомандующего, правительства и Минобороны: ни один солдат срочной службы не направится в горячую точку.

Тюмень, Ольга Федорова

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