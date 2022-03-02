В Тюмени отменили обязательную вакцинацию для людей с антителами к ковиду

На жителей Тюменской области, имеющих антитела к коронавирусу, больше не распространяется требование об обязательной вакцинации. Такое изменение в постановление «О проведении профилактических прививок» внесла главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

«Наличие антител должно быть подтверждено медицинским документом или сертификатом, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавируса», – сообщает Роспотребнадзор.

Кроме этого, Галина Шарухо освободила тюменцев, имеющих медицинские противопоказания к прививке против ковида, от обязательного перевода на дистанционный режим работы.

Изменения вступили в силу сегодня, 2 марта 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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