В Тюменской области горела нефтебаза

Накануне вечером пожарные ликвидировали пожар на нефтебазе в Тюменской области.
Сообщение о загорании резервуара на нефтебазе, расположенной в Тобольском районе, поступило в 20 часов 44 минуты по местному времени. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
«По предварительной информации произошло возгорание остатка топлива, была угроза соседнему РВС с бензином, – сообщили в МЧС по Тюменской области. – Благодаря слаженным действиям пожарных перехода огня не допущено. В 22:12 открытое горение было ликвидировано».
К тушению привлекалось более 40 человек и 13 единиц техники.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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