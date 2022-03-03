В Тюменской области подросток потерял сознание на нелегальной работе

В Тюменской области подросток нелегально работал ночным сторожем на АЗС и потерял сознание прямо на рабочем месте. По факту его госпитализации прокуратура Уватского района провела проверку. Выяснилось, что охранять автозаправочную станцию несовершеннолетний ходил в ночную смену вместо своего старшего брата.

Руководители ЧОП, оказывающего охранные услуги автозаправочной станции, знали о возрасте подростка, но при этом допустили его к работе. Несовершеннолетнему стало плохо и его госпитализировали в ГБУЗ ТО «Областную больницу № 3» (г. Тобольск).

«В соответствии со статьей 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. В силу части 5 статьи 96 ТК РФ к работе в ночное время не допускаются в том числе, работники, не достигшие возраста восемнадцати лет», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что частное охранное предприятие осуществляло деятельность с привлечением работников, не обладающих статусом частного охранника, который подтверждается удостоверением частного охранника, личной карточкой частного охранника.

В отношении генерального директора ЧОП возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 5.27, ч. 4 ст. 5.27 и ч. 3 ст. 14.1 КоАП. Ему назначено наказание в виде штрафов в размере 1 тыс. рублей и 10 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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