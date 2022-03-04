Тюменская «дочка» Роснефти загадила лес

Компанию «РН-Уватнефтегаз» оштрафовали на 100 тыс. рублей за разлив нефтесодержащей жидкости.

В феврале 2022 года прокуратура проверяла информацию о взрыве на трубопроводе компании в Уватском районе. «Выявлен факт попадания нефтесодержащей жидкости в почву. Также установлено, что авария произошла на территории лесного фонда, – сообщает прокуратура Тюменской области. – По постановлению природоохранного прокурора департамент лесного комплекса привлек ООО «РН-Уватнефтегаз» к ответственности по ч.2 ст.8.31 КоАП РФ (порча либо уничтожение лесной почвы в лесах)».

Постановление о привлечении к ответственности не вступило в законную силу.

Тюмень, Ольга Федорова

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