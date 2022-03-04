Тюмень завалит снегом

В Тюмени ожидается резкое похолодание и снегопад. По данным регионального гидрометцентра, 6 марта 2022 года будут

сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер восточный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, днём порывы до 15 м/с, температура ночью и днём -7,-9.

7 марта ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный, 8-13 м/с, резкое понижение температуры, ночью -20,-22, днем -14,-16.

Тюмень, Ольга Федорова

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