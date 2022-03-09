В Тюменской области будут судить адвоката за избиение следователя

В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении адвоката Вадима Силина. «Судебное заседание будет назначено в ближайшее время», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. 43-летнего адвоката Вадима Силина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ).

Ночью 5 ноября 2021 года в номере гостиницы «Славянская» Силин повздорил с командированным в Тобольск следователем регионального УМВД России по Тюменской области и несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.

В СМИ и телеграм-каналах выдвигались несколько версий произошедшего. По одной из них, конфликт бытовой и возник во время распития спиртных напитков. По другой – адвокат получил от следователя предложение о сотрудничестве, но отказался, после чего завязалась драка. Как сообщал телеграм-канал «Тюменская уМоора», свой разговор с силовиками Силин якобы зафиксировал на аудио, которое потом передал в следственный комитет вместе со встречным заявлением о вымогательстве.

Тобольск, Ольга Федорова

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