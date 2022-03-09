В Тюмени появятся несколько снежных полигонов

Снежный полигон на проезде Воронинские горки в Тюмени достроят до конца 2022 года. Кроме того, в городе появятся еще несколько площадок для приема снега. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Сорокин.

По словам Сорокина, сейчас на объекте проводится укладка нижних слоев основания. Поверхность полигона, общая площадь которого составит 12 га, будет покрыта асфальтобетоном. Это позволит не допускать проникновения талых вод в грунты.

«Снег будет складироваться всю зиму, он будет таять естественным путем. Талая вода по системе лотков отправится в дождеприемный колодец. Там она пройдет первичную очистку и насосом будет перекачана на очистную станцию, введенную в эксплуатацию на днях», – рассказал глава департамента.

Проектная мощность полигона – 500 куб. м. снега. Полигон будет снабжен оборудованием для учета выгружающей снег техники. Для удобства возчиков снега и стоков на расположенную рядом сливную станцию рядом с будущим полигоном началось строительство дороги.

В планах также обустроить в Тюмени несколько площадок по приему снега, чтобы обеспечить ими разные районы. Сейчас, по словам Сорокина, согласовывается проект полигона по ул. Тополиной. Его мощность составит 1 млн. куб. м. Такой объем будет достигнут за счет плавления снежных масс сопутствующими хозяйственно-бытовыми стоками, после чего они будут сливаться в эту же канализацию. В качестве третьего полигона для приема снега рассматривается используемая для этих целей площадка на Велижанском тракте.

Тюмень, Ольга Федорова

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