В Тюмени будут судить стоматолога, который сжег клиентке челюсть

В Тюмени будут судить врача-стоматолога, по вине которого женщине причинен тяжкий вред здоровью в виде неизгладимого обезображивания лица.

В ноябре 2020 года доктор удалял клиентке зуб и по неосторожности при обработке раны вместо антисептического средства применил раствор аммиака. В результате женщина получила химический ожог верхней челюсти.

«С целью сокрытия ожога он рекомендовал пациентке осуществлять лечение дома, под его наблюдением, заверив женщину в отсутствии оснований для обращения в медицинское учреждение», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Однако несвоевременная госпитализация пациентки стала причиной возникновения гнойного воспаления – флегмоны мягких тканей правой половины лица.

Только после того, как женщина самостоятельно обратилась в областную больницу № 2 ей была оказана экстренная медицинская помощь в виде оперативного лечения.

«В результате заживления ран, возникших у женщины от оперативного лечения, ей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», – пояснили в прокуратуре.

Стоматолога обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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