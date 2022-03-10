В Тюмени будут судить стоматолога, который сжег клиентке челюсть

В Тюмени будут судить врача-стоматолога, по вине которого женщине причинен тяжкий вред здоровью в виде неизгладимого обезображивания лица.
В ноябре 2020 года доктор удалял клиентке зуб и по неосторожности при обработке раны вместо антисептического средства применил раствор аммиака. В результате женщина получила химический ожог верхней челюсти.
«С целью сокрытия ожога он рекомендовал пациентке осуществлять лечение дома, под его наблюдением, заверив женщину в отсутствии оснований для обращения в медицинское учреждение», – сообщает прокуратура Тюменской области.
Однако несвоевременная госпитализация пациентки стала причиной возникновения гнойного воспаления – флегмоны мягких тканей правой половины лица.
Только после того, как женщина самостоятельно обратилась в областную больницу № 2 ей была оказана экстренная медицинская помощь в виде оперативного лечения.
«В результате заживления ран, возникших у женщины от оперативного лечения, ей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», – пояснили в прокуратуре.
Стоматолога обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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