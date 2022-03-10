Вице-спикер тюменской облдумы получила благодарность от правительства

Правительство Тюменской области наградило вице-спикера областной думы Галину Резяпову благодарственным письмом.
Как говорится в распоряжении, подписанном губернатором Александром Моором, заместителя председателя думы поощрили за выполнение особо важных заданий, способствующих социально-экономическому развитию региона.
Кроме Резяповой благодарственное письмо получила главный специалист организационного управления облдумы Татьяна Клименко.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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