Власти Тюмени сравнили новые городские автобусы с авиалайнерами

Автопарк Тюмени пополнился новыми автобусами. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на своей странице в ВКонтакте.

«В Тюмень прибыла партия современных автобусов. Через несколько дней на линии выйдут 80 новых машин: 31 автобус большого класса с двигателями на природном газе (метане); 34 автобуса большого класса с дизельными двигателями; 15 автобусов особо большого класса («гармошки»)», – написал Кухарук.

Глава города сообщил, что транспорт изготовлен в специальной комплектации, оснащен эргономичным сиденьем водителя, звуковой сигнализацией. В автобусах установлены тахографы, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха, а навигационное оборудование позволяет следить за соблюдением скоростного режима и маршрута движения. Имеется экран, куда выведено видео со всех камер, а запись сохраняется на жестком диске.

Салон новых автобусов можно сравнить с авиалайнером, считают в пресс-службе мэрии. В нем есть подсветка, электронные маршрутоуказатели, видеомониторы и речевые автоинформаторы обеспечивают пассажиров всей нужной информацией. Есть новые климатические системы и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Автобусы имеют полностью низкопольную компоновку, в салоне установлены приспособления для перевозок маломобильных групп населения: аппарели и крепления для инвалидных колясок.

Тюмень, Ольга Федорова

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