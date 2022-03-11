Тюменец украл чихуахуа, чтобы подарить возлюбленной

Житель села Упорово Тюменской области украл у знакомой собаку породы чихуахуа. Мужчина пришел к хозяйке животного в гости, распил с ней спиртное, а когда женщина уснула – взял карликовую собачку на руки и ушел.

Через некоторое время потерпевшая заявила о пропаже в полицию. Воришку быстро задержали.

«Мужчина признался в содеянном и рассказал, что хотел подарить собаку сожительнице, с которой ранее поссорился», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Собака возвращена хозяйке. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Тюмень, Ольга Федорова

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