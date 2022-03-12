В тюменском лесу нашли замерзшего юношу без сознания

В Тюменской области полицейские спасли заблудившегося в лесу юношу. 17-летний житель Исетского района ночью возвращался от подруги домой. Из села Исетское в поселок Коммунар. По пути он сбился с дороги, но успел позвонить брату и девушке и сообщить, что заблудился и замерзает. К поискам молодого человека незамедлительно приступили сотрудники полиции, МЧС, охотоведы.

«Участковый уполномоченный Александр Калинин в числе других поисковиков пешком стал обследовать полевые дороги, по которым предположительно следовал молодой человек. К сотруднику полиции на снегоходе подъехал председатель местной общественной организации, ветеран органов внутренних дел Владимир Палкин, поиски они продолжили вместе. Следы молодого человека привели к лесу», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

В лесу Калинин и Палкин нашли заблудившегося юношу, он был уже без сознания. На снегоходе пострадавшего вывезли к дороге, перенесли в служебный автомобиль и доставили в больницу.

Медики диагностировали у пациента общее переохлаждение и обморожение стоп. В настоящее время молодой человек находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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