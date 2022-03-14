В Тюмени за попытку изнасилования судили дворника-импотента

Сексуальная дисфункция преступника спасла жительницу Тюмени от изнасилования. Осенью прошлого года к ней в гости (в квартиру на ул. Демьяна Бедного) пришел пьяный дворник Владик Мухаметзянов. С собой он принес две бутылки водки. Женщина от алкоголя отказалась, тогда гость ударил ее по лицу, сорвал халат и попытался изнасиловать. Но из-за полового бессилия его попытки оказались тщетными.

«Плюс ко всему, женщина всячески сопротивлялась и, взывая о помощи, даже несколько раз выскакивала на лестничную клетку, – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – Соседи вызвали полицию. К ее приезду злодей повторил попытку изнасилования, но и она провалилась. Несчастная встретила полицейских сидя на лестничном марше в одной футболке. А пьяный голый насильник валялся на диване».

Полицейские задержали дворника и возбудили уголовное дело. На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

Калининский районный суд признал Владика Мухаметзянова виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Суд запретил ему посещать место жительства потерпевшей и употреблять вещества, вызывающие алкогольное или наркотическое опьянение.

После вступления приговора в законную силу мужчина обязан пройти обследование у врача-нарколога в областном наркологическом диспансере для назначения лечения от алкогольной зависимости и при необходимости пройти курс лечения.

Тюмень, Ольга Федорова

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