Арестован тюменец, который пообещал взорвать банк

В Тобольске суд заключил под стражу жителя города, который угрожал взорвать банк. 11 марта 40-летний мужчина по имени Рустам пришел в офис «Совкомбанка» и что-то не поделил с его сотрудниками. «Я вам дам в пятницу, взорву», – заявил он из хулиганских побуждений одной из работниц и был задержан полицией в тот же день.

Мужчина обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч.2 ст. 207 УК РФ). Тоболяк будет находиться под стражей по 10 мая 2022 года. Как сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов тюменской области, ранее Рустам был судим за неуплату алиментов (ч.1 ст. 157 УК РФ) и разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия (ч.2 ст. 162 УК РФ).

Тобольск, Ольга Федорова

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