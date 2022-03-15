В тюменском хозяйстве с нарушением использовали пестициды

В хозяйстве Тюменской области нашли нарушения, связанные с применением пестицидов. Ядовитые вещества неверно использовали при выращивании пшеницы, ячменя, овса, гороха, озимой тритикале, кукурузы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО, ЯНАО 15 марта 2022 года.

Проверку провели в марте 2022 года в АО «Приозерное» (Ялуторовский район).

«В ходе проверки выявлены нарушения регламентов применения пестицидов при производстве сельскохозяйственной продукции. Так, при проведении обработки посевов зерновых культур (пшеницы, ячменя, овса, гороха, озимой тритикале, кукурузы) были применены пестициды без учёта фитосанитарной обстановки. Также применялись химические препараты (Солигор, Колосаль ПРО, Торнадо 540, Дикошанс), которые согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ» за 2021 год, не зарегистрированы к применению на озимой тритикале, горохе и пшенице»,– говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого ревизоры нашли нарушения в порядке ведения документации.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ в виде штрафа. Управление Россельхознадзора выдало предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в срок.

Ялуторовский район, Наталья Ефремова

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