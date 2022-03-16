Тюменский зоопарк незаконно держал краснокнижных птиц

Тюменский зоопарк оштрафован на 250 тыс. рублей. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, зверинец держал несколько птиц (чёрный гриф, степной орел и белоголовый сип), занесенных в Красную книгу РФ без специальных разрешений.

Как поясняет прокуратура Тюменской области, в законе «О животном мире» закреплена обязанность предпринимателей получать разрешения, подтверждающие соблюдение безопасных условий содержания редких животных.

По постановлению природоохранного прокурора ООО «Тюменский зоопарк» привлечено к административной ответственности по ст.8.35 КоАП.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»