В тюменском поселке кто-то отрезает котятам лапы

В поселке Новотарманский Тюменской области орудует живодер. Неизвестный отлавливает животных и издевается на ними, – сообщают жители села в местных чатах.

«По улице Дачной какой-то нездоровый человек убивает животных. Отрезает лапы котятам. Вешает. Издевается. Ходит по участкам дачным, ведут следы к нашему участку, к стайкам через канавы по сугробам. Пошли посмотреть, что за следы. Увидели котенка на березе, на веревке висит. У нас тоже пропали три кошки», – написали жители Новотарманского.

Скрины этих сообщений перепостили тюменские группы в ВКонтакте. В комментариях одни пользователи советуют жителям села обратиться в полицию, другие – выследить садиста самим.

Фото – группа «ЧС Тюмень» в ВКонтакте

Тюмень, Ольга Федорова

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