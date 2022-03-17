В Тюменской области появится Центр обеспечения торговли от «Wildberries»

Губернатор Моор заявил о появлении в Тюменской области крупного логистического комплекса международного уровня. Речь идет о Центре обеспечения торговли. Соглашение о намерениях по его строительству регион подписал с компанией «Вайлдберриз».

«В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Правительство области окажет всю необходимую консультационную помощь. Поддержим, как говорят в таких случаях, и словом, и делом», – написал Моор в своем телеграм-канале. По его словам, логистический комплекс будет сдан к 2024 году.

«Вайлдберриз» – крупная международная интернет-площадка, где продается все: от одежды и обуви до электроники и товаров для дома.

Стоит отметить, что летом прошлого года о сотрудничестве с «Вайлдберриз» пытался договориться курганский губернатор Вадим Шумков. Он обсуждал открытие логистического комплекса в Зауралье с гендиректором компании Татьяной Бакальчук. Среди преимуществ Курганской области Шумков назвал приграничное положение и развитую транспортную инфраструктуру. Однако инвестор выбрал Тюмень.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»