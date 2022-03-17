В тюменском райцентре вскрыли схему хищения бюджетных средств

В Тюменской области будут судить главу муниципального учреждения села Армизонское. Женщина похитила у организации 3 млн рублей.

Тюменка фиктивно трудоустроила по совместительству на должность заведующего информационно-аналитического отдела свою подчиненную. Сотрудница ничего не делала, а зарплату отдавала шефу. Также руководитель забирала себе премии, которые выписывала работникам за участие в мероприятиях, в которых на самом деле никто не участвовал.

В преступную схему была втянута и бухгалтерия. Сотрудники получали наличные на приобретение различных товаров для нужд учреждения. Однако ничего не покупали, а в бухгалтерию сдавали липовые авансовые отчеты. Похищенные таким способом деньги также передавались главе муниципального учреждения.

«Всего за период с марта 2017 года по сентябрь 2020 года руководителем похищено более 3 млн рублей, принадлежащих администрации Армизонского муниципального района», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Женщину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного ей, путем присвоения с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Армизонский районный суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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