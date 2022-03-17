Тюменским подросткам запретят ходить в кальянные и табачные лавки

Депутаты тюменской облдумы намерены запретить несовершеннолетним ходить по табачным магазинам и кальянным. Соответствующий законопроект опубликован на сайте думы. У документа три автора – Наталья Шевчик, Глеб Трубин и Ольга Швецова.

«Законопроектом вводятся ограничения нахождения несовершеннолетних в местах, которые предназначены для реализации только табачной продукции, никотинсодержащей продукции, в местах использования кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также депутаты намерены запретить детям, не достигшим возраста 16 лет, посещать по ночам магазины, рестораны, клубы и другие организациях, где предусмотрена розничная продажа сигарет, используются кальяны или другие устройства для потребления никотинсодержащих смесей.

Тюмень, Ольга Федорова

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