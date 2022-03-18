В Тюменской области компания, незаконно добывавшая песок, заплатил государству 121 миллион рублей

В Тобольском районе Тюменской области компания «Уваткарьерстрой» незаконно добывала песок и нанесла ущерб окружающей среде на 121 млн рублей.

«При обследовании участков недр «Ломайковский» и «Ломаево-2», расположенных в Тобольском районе, зафиксированы незаконные выработки общераспространенного полезного ископаемого – песка. Проверка показала, что общество самовольно вело добычу полезного ископаемого за границами указанных лицензионных участков», – сообщает прокуратура Тюменской области.

Суммарная площадь нарушенных земель составила более 153 тыс. кв.м., общий объем незаконно добытого полезного ископаемого – более 908 тыс. куб.м. Вред окружающей среде нанесен на сумму 121 870 729 рублей.

Тобольским межрайонным прокурором направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Уваткарьерстрой» ущерба и возложении на компанию обязанности рекультивировать нарушенные земли. Ответчик в суде с заявленными требованиями не согласился. Но суд иск удовлетворил в полном объеме.

Тобольск, Ольга Федорова

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