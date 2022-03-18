Губернаторы «тюменской матрёшки» поддержали митинги в честь присоединения Крыма

В Тюмени и Салехарде 18 марта прошли митинги в поддержку присоединения Крыма «Крымская весна». На них присутствовали губернаторы субъектов Александр Моор и Дмитрий Артюхов. В столице ХМАО митинг должен состояться вечером 18 марта. В пресс-службе правительства обещают, что на него придёт губернатор Наталья Комарова.

Митинг в Тюмени прошёл на Цветном бульваре. «Тюменская линия» сообщает, что в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек.

В Салехарде митинг провели на площади перед центром культуры и спорта «Геолог». По данным «Север-Пресс», на него пришли «сотни горожан». Точных данных нет, но на фото с сайта «Единой России» сотен горожан не видно.

«Ямал – это особый регион. Вся наша история последних десятилетий показывает, что на этой земле люди самых разных вероисповеданий, абсолютно всех национальностей, вместе созидая, делали чудо. Создавали города, вводили огромные промыслы, и это всегда происходило вопреки, всегда были санкции. Старожилы помнят. И в 70-е, и в 80-е. Да и в последние годы все время были какие-то сложности, нам вводили какие-то ограничения, а Ямал, как и вся наша страна, уверенно как ледокол шел через эти санкции, ломая их. Мы знаем, за что мы боремся. Мы боремся за наши ценности, за нашего президента и за наше будущее! Уверен, что вместе мы справимся со всеми сложностями, потому что вместе – мы сила!», – заявил Дмитрий Артюхов, которого цитирует агентство «Север-Пресс».

В Ханты-Мансийске митинг должен состояться вечером, в 18 часов. Вероятно, это связано с тем, что в регионе работает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тюмень, Наталья Ефремова

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