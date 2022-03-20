Поезд до Нового Уренгоя встал в пути из-за сломавшегося тепловоза

Поезд, следовавший из Уфы до Нового Уренгоя, внезапно остановился в пути из-за неисправности тепловоза. ЧП случилось 19 марта 2022 года. Обстоятельства инцидента выясняет Тюменская транспортная прокуратура.

«19.03.2022 в вечернее время на перегоне Картымская – Абаевский по причине неисправности тепловоза ТЭП70У произошла вынужденная остановка пассажирского поезда № 332 сообщением Уфа – Новый Уренгой, в котором находились более 800 пассажиров. Для оказания помощи со станции Абаевский на перегон отправлен тепловоз. Около 22:00 часов поезд отправился в пункт назначения со вспомогательным локомотивом», – раскрыли обстоятельства в надзорной инстанции.

ЧП привело к задержке 4 пассажирских и 10 грузовых составов. Сейчас график движения восстановлен.

Тюмень, Наталья Ефремова

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