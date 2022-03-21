В Тюменской области задержали пьяного водителя «скорой»

В Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя на «неотложке». Автоинспекторы остановили «скорую помощь» на улице Ленина в селе Сладково. За рулем был 67-летний мужчина, от которого шел резкий запах алкоголя. При этом в путевом листе стояла отметка о прохождении утром медицинского осмотра.

Водитель сказал, что накануне употреблял алкоголь с другом. Утром он пошел на работу, думая, что выездов не будет, но пришлось везти лаборанта из дома на работу.

«Показания алкотестера составили 0,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлен административный материал за пьяное вождение. По действиям должностных лиц, на которых возложен контроль за выпуском на линию транспорта и прохождением медицинского контроля, проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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