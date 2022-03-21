Губернатор Моор поддержит пенсионеров и бизнесменов

Пенсионеры и бизнесмены Тюменской области получат поддержку от регионального правительства. Соответствующий законопроект губернатор Александр Моор внес на рассмотрение облдумы.

По словам Моора, после того, как депутаты одобрят законопроект, каждому тюменскому неработающему пенсионеру, а также людям с хроническими заболеваниями выплатят по 2 тысячи рублей.

«Это практически 300 тысяч человек», – сообщил губернатор. По его словам, это сделано, чтобы поддержать пенсионеров в «трудную минуту», когда идет повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Также правительство намерено выделить дополнительно выделить 700 млн рублей для докапитализации регионального фонда поддержки промышленности.

«Будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5% годовых и кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих региональных предприятий по ставке 11%», – сказал губернатор Моор.

Заседание думы Тюменской области запланировано на 24 марта.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»