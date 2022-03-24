В Тюмени будут судить бутлегеров, из-за которых погибли 15 человек

Прокуратура Тюменской области направила в суд три уголовных дела об отравлении людей метанолом. Три жителя Тюмени обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц).

Владельцы продуктовых магазинов, по адресам ул. Станционная, 16 «б», ул. Маршала Захарова,7 и ул. Рижская, 55 в Тюмени решили продавать контрафактный алкоголь и вступили в преступный сговор со знакомым бутлегером.

От него они получили паленую водку «Родники Сибири», содержащую значительное количество метанола, и принялись торговать ею в своих магазинах.

«После употребления приобретенного контрафактного алкоголя от отравления скончались 15 жителей города Тюмени», – напомнили в прокуратуре Тюменской области.

Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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