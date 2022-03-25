В Викуловском районе сменился глава

Главой Викуловского района Тюменской области стал Андрей Лотов. Об этом сообщил 25 марта 2022 года губернатор Тюменской области Александр Моор в своём телеграм-канале.

До Лотова районом руководил Александр Криволапов. Ещё сегодня утром г-н Криволапов поздравлял на официальных страницах муниципалитета житлей района с днём культуры. Он был избран в марте 2017 года на 5 лет. Вероятно, срок его полномочий окончен.

Согласно информации из открытых источников, г-н Лотов возглавлял местную школу.

Викуловский район, Наталья Ефремова

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