СК выясняет причины гибели женщины на набережной в Тюмени

Тюменские следователи проводят проверку по факту гибели 65-летней женщины. Пенсионерку обнаружили на набережной днем 28 марта. По дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой помощи.

«Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»