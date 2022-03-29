СК выясняет причины гибели женщины на набережной в Тюмени

Тюменские следователи проводят проверку по факту гибели 65-летней женщины. Пенсионерку обнаружили на набережной днем 28 марта. По дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой помощи.
«Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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